Знакомство или чем полезен сайт?

Добро пожаловать на сайт об интернет-магазине computeruniverse
computeruniverse.net – немецкий интернет-магазин компьютерной и бытовой техники, который осуществляет доставку в Россию. Свою популярность он завоевал среди российских покупателей благодаря низким ценам и отличному выбору комплектующих для компьютеров.
На нашем сайте вы можете найти ответы на такие вопросы:
1. Как зарегистрироваться и как заказывать на computeruniverse – в разделе сайта Регистрация.
2. Какие товары выгоднее и дешевле заказывать именно в немецком магазине, а не в России – на странице Цены и выбор и в рубрике Выгодное преложнеие
3. Как использовать купон на первую покупку: FWY5KYX, какие скидки для постоянных клиентов, реферальные программы существуют computeruniverse – на странице Купоны.
4. Как обменять накопленные бонусы на реальную скидку в интернет-магазине? – в разделе Вознаграждение.
5. Какую банковскую карту выгоднее всего использовать для покупок? – В статье Кукуруза.
6. Какой способ лучше использовать для оплаты заказов без потерь для собственного кошелька – на странице Оплата.
7. Как определить, как скоро отправят ваш заказ? – см. Статусы.
8. Какой почтой доставляются ваши заказы с computeruniverse.net / computeruniverse.ru и в каких именно случаях? – в разделе Доставка.
9. Как застраховать себя от кражи на почте или несправедливых действий со стороны немецкого магазина.
10. Как общаться со службой поддержкой, в какой форме задавать вопросы, а что вообще не стоит спрашивать – на странице Служба поддержки.
11. Отзывы и мнения покупателей о работе интернет-магазина – в статье Отзывы о computeruniverse.
12. Как вернуть бракованный товар? – в разделе Возврат
13. Задать любые вопросы по работе computeruniverse и посмотреть ответы на ранее заданные – на странице F.A.Q.
14. О том, как принять участие в совместном заказе на computeruniverse через сайт cubonus.ru читайте тут.
15. Отзывы о нашем сервисе помощи в заказе и совместных покупок в нашей группе VK.
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Трек-номер первого июньского заказа интернет-магазин computeruniverse сообщил нам 18 июня, но по факту, посылка была отправлена только 29 июня из-за общеизвестных проблем с оформлением посылок EMS из Германии и связанных с ними задержками. Заказ начал двигаться только после жалобы в поддержку на немецком языке. После начала движение посылка дошла до нашего пункта выдачи совместных покупок всего за 7 дней. Второй июньский заказ также был отправлен computeruniverse через службу доставки EMS, но в этот раз задержек на стадии подготовки к отправке не наблюдалось. Посылка была в нашем центре выдачи совместных покупок уже через 6 дней и была получена 6 июля.
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VARTA LONGLIFE Power AA – это батарейки высокого качества исполнения, фирменный продукт с маркировкой «Сделано в Германии». Батарейки премиум-класса всегда соответствуют заявленной выходной мощности, а также обеспечивают длительный срок службы. Производителем заявлен срок годности в десять лет, продукт сертифицирован в соответствии с международными стандартами: DIN EN ISO 9001: 2008 и DIN EN ISO 1 4001: 2005. Батарейки идеально подойдут для устройств с высоким энергопотреблением, таких как игрушки с дистанционным управлением, контроллеры, мыши, радиооборудование, фонарики, весы для ванных комнат, медицинские приборы, цифровые термометры. Их также можно использовать в беспроводных мышках, клавиатурах, электронных роботах, телевизионных пультах дистанционного управления, лампах, электронных инструментах.
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Батарейки VARTA ELECTRONICS CR2032 от зарекомендовавшего себя немецкого производителя элементов питания Varta разработаны для обеспечения надежного питания небольших электронных устройств. Диаметр батарейки – 20 мм, глубина 3,2 мм, напряжение 3 В. Батарейка произведена по литиевой технологии для максимальной выходной мощности. VARTA ELECTRONICS CR2032 – продукт премиум-класса с фирменным качеством: гарантированный срок службы до 10 лет. Служит надежным источником питания для повседневного использования в различных устройствах, таких как игрушки, пульты дистанционного управления, ключи от машины, электронные часы, карманные калькуляторы, спортивное оборудование, медицинские приборы, весы для ванной и кухни, датчики и многое другое.
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Patriot SSD Viper VPN100 M.2 – высокопроизводительный твердотельный накопитель объемом 1TB. Подходит для High-End игровых компьютеров, имеет высокие скорости чтения и записи до 3450 МБ / с и 3000 МБ / с соответственно. В основе SSD лежит проверенный временем контроллер Phison E12 PS5012-E12 с памятью 3D TLC (BiCS3), кэшем DRAM и псевдо-SLC и интерфейсом NVMe 1.3. Имеет форм-фактор 2280 M.2, подключается в разъем PCIe. Накопитель завоевал популярность среди покупателей за счет отмеченного наградами качества сборки Patriot и 3-летней гарантии от производителя.
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be quiet! Dark Rock Slim [BK024] – кулер для процессоров AMD и Intel с компактная конструкцией, которая не блокирует слоты памяти. В основе системы охлаждения стоит практически бесшумный вентилятор Wings 3 120 мм с ШИМ-управлением и четыре высокэффективные медные тепловые трубки. При максимальной скорости вентиляторы работает с уровнем шума не превышающем 23,6 дБ (A). Специальное черное покрытие радиатора с керамическими частицами обеспечивает идеальную теплопередачу. Производитель предусмотрел возможность установки дополнительного 120-мм вентилятора.
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Видеокарта нового поколения ZOTAC GAMING GeForce GTX SUPER, основанная на новой архитектуре NVIDIA Turing. Обладает супер компактным размером, имеет дизайн с двойным смещением вентиляторов, поддерживает 4K / HDR / VR. Фирменная утилита FireStorm от ZOTAC поможет максимально тонко настроить работу графической карты и следить за ее состоянием в режиме реального времени. Включает настройку работы вентиляторов, частоты и напряжения графического процессора и мониторинг температуры, процент загрузки графического процессора и памяти.
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Третья майская покупка на computeruniverse состояла всего из двух товаров, которые были в наличии на складе и готовы к отправке. Заказ был оформлен 28 мая, а отправлен через курьерскую службу EMS только 8 июня из-за высокой загруженности интернет-магазина. Посылка начала трекаться на сайте Почты только через 2 недели из-за логичестических проблем опять же внутри computeruniverse. Есть подозрения, что работники просто не успевают оформлять инвойсы для таможни на русском языке. В заказ были добавлены планки оперативной памяти DDR4 от G.Skill и Crucial.
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Игровая память Crucial Ballistix разработана для высокопроизводительного разгона и идеально подходит для геймеров и энтузиастов, стремящихся выйти за рамки стандартов. Получившая сотням наград, прошедшая чемпионатов по киберспорту и побившая мировые рекорды разгона, Crucial Ballistix задает новую планку производительности памяти. Разработано для новейших платформ AMD и Intel, поддерживает XMP 2.0 для автоматического разгона или запуск в профиле JEDEC по умолчанию. Память оснащена современным алюминиевым радиатором, который доступен в нескольких цветах, чтобы соответствовать стилю вашей системы.
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В процессе тестирования комплект DDR4 G.Skill Trident Z 16GB DDR4 K2 объемом 16 Гбайт проявил себя как отличное решение для использования в составе игровой системы, поскольку он обладает всеми необходимыми для этого достоинствами. Среди них высокие тактовые частоты, радиаторы на микросхемах памяти, пожизненная гарантия. Но главными особенностями обновленной линейки G.Skill Trident Z являются стильный внешний вид и многоцветная настраиваемая RGB-подсветка, по умолчанию функционирующая в режиме «волны» и поддерживающая настройку свечения каждой отдельной группы светодиодов.
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Второй майский заказ был оформлен на computeruniverse 2 августа, а отправлен через государственную почту Германии только 27 мая из-за отсутствия одной из позиций (Nintendo Switch Yoshi’s Crafted World). Посылка дошла до центра выдачи совместных покупок за 11 дней. Совместная покупка состояла из двух игр для Nintendo Switch и материнской платы MSI B450 TOMAHAWK MAX.
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