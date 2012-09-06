Знакомство или чем полезен сайт?

Добро пожаловать на сайт об интернет-магазине computeruniverse

computeruniverse.net – немецкий интернет-магазин компьютерной и бытовой техники, который осуществляет доставку в Россию. Свою популярность он завоевал среди российских покупателей благодаря низким ценам и отличному выбору комплектующих для компьютеров.

На нашем сайте вы можете найти ответы на такие вопросы:

1. Как зарегистрироваться и как заказывать на computeruniverse – в разделе сайта Регистрация.

2. Какие товары выгоднее и дешевле заказывать именно в немецком магазине, а не в России – на странице Цены и выбор и в рубрике Выгодное преложнеие

3. Как использовать купон на первую покупку: FWY5KYX, какие скидки для постоянных клиентов, реферальные программы существуют computeruniverse – на странице Купоны.

4. Как обменять накопленные бонусы на реальную скидку в интернет-магазине? – в разделе Вознаграждение.

5. Какую банковскую карту выгоднее всего использовать для покупок? – В статье Кукуруза.

6. Какой способ лучше использовать для оплаты заказов без потерь для собственного кошелька – на странице Оплата.

7. Как определить, как скоро отправят ваш заказ? – см. Статусы.

8. Какой почтой доставляются ваши заказы с computeruniverse.net / computeruniverse.ru и в каких именно случаях? – в разделе Доставка.

9. Как застраховать себя от кражи на почте или несправедливых действий со стороны немецкого магазина.

10. Как общаться со службой поддержкой, в какой форме задавать вопросы, а что вообще не стоит спрашивать – на странице Служба поддержки.

11. Отзывы и мнения покупателей о работе интернет-магазина – в статье Отзывы о computeruniverse.

12. Как вернуть бракованный товар? – в разделе Возврат

13. Задать любые вопросы по работе computeruniverse и посмотреть ответы на ранее заданные – на странице F.A.Q.

14. О том, как принять участие в совместном заказе на computeruniverse через сайт cubonus.ru читайте тут.

15. Отзывы о нашем сервисе помощи в заказе и совместных покупок в нашей группе VK.

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